„Tatort Bibel“ im Schwimmbad

Es ist eines der besonders schönen Freibäder in Mannheim – und am Sonntag, 18. August, um 10.30 Uhr auch Ort eines besonderen Gottesdienstes. Dann heißt es mit Pfarrer Hansjörg Jörger und Team: „Alle an Bord! Ganz viel Wasser, eine Rettung und ein Versprechen“. Die Einladung ist Teil der Sommerpredigtreihe „Tatort Bibel“, die die evangelischen Gemeinden an mehreren Orten im Mannheimer Süden noch bis zum 8. September anbieten. Zum zentralen ökumenischen Familiengottesdienst – unser Bild stammt aus dem Juli 2011 – im Parkschwimmbad Rheinau sind alle eingeladen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019