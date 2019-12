Tausende beim Turnfest

Bensheim.Fünf Tage lang standen im Juni die Nachbarstädte Bensheim und Heppenheim im Zeichen des hessischen Landesturnfestes. 4100 zumeist jugendliche Sportler waren auf Einladung des Hessischen Turnverbandes (HTV) an die Bergstraße gekommen, um nicht nur in 14 Sportarten in verschiedenen Wettbewerben (bis hin zu Landesmeisterschaften) ihr Können zu zeigen, sondern auch um die vielfältigen Mitmachangebote zu nutzen. Dabei erwies sich im Bensheimer Sportpark West der erstmals vom HTV angebotene Turn-Warrior mit 1000 Teilnehmern als echter Renner.

Nebenan war der zentrale Turnfestplatz mit großer Showbühne aufgebaut, wo es aufgrund schwacher Resonanz bei den Abendveranstaltungen – wie auch auf der Freilichtbühne in Heppenheim – so manche Enttäuschung gab. Der Premieren-Versuch, namhafte Künstler bei einem Landesturnfest auftreten zu lassen, scheiterte. Nur beim Auftaktabend mit Star-DJ Felix Jaehn kamen fast 3000 Musikfans; ansonsten blieben die Besucherzahlen meist überschaubar.

Dennoch: Die Stimmung innerhalb der großen Turner-Familie, die nach Veranstalterangaben jeweils über 1000 externe Tagesbesucher begrüßen konnte, war bestens. Fast die Hälfte der Teilnehmer waren in vier Schulen untergebracht, wobei sich hier eine engagierte, ehrenamtliche Helferschar aus den Vereinen SSG und TV Bensheim, TSV Auerbach, SC Rodau sowie TV Heppenheim und TV Sonderbach um die Betreuung und das Wohl der Übernachtungsgäste kümmerte. Das Turnfest hat die Bergstraße bewegt. Das Motto „BE HP PY“ („sei glücklich“) wurde gelebt. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019