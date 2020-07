Tee-Fenchel kommt aus Schweigern

Schweigern.René König geht neue Wege: Der Schweigerner Biolandwirt und seine Frau Sarah bauen seit einigen Jahren neben Getreide auch Kräuter auf ihren Feldern rund um den Ort an. Leuchtend gelb blüht derzeit die Sonderkultur Bitterfenchel (Foeniculum vulgare) und lockt ganze Bienenvölker an. Bis zu zwei Meter hoch werden die Stängel der Doldenblütler, an denen sich die aromatischen Früchte entwickeln. Im Herbst werden sie wie Getreide gedroschen.

Der Landwirt braucht einen langen Atem, um den mehrjährigen Fenchel in der Region zu etablieren. „Die Erträge bei Gewürzen sind höher als bei Getreide, das Risiko aber auch“, weiß René König. Auch Anis und Koriander hat er schon angebaut.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.07.2020