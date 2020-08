Teenager psychisch unterstützen

Bonn.Rötungen oder Hautrisse aufgrund einer Neurodermitis zeigen sich oft auch an Handgelenken, Hals und Augenlidern. Derart sichtbar schlagen gerade Jugendlichen die Symptome auf die Psyche. Das sollte ernst genommen werden, mahnt die Deutsche Haut- und Allergiehilfe (DHA). Die Patienten können nicht jede Mode mitmachen, da die Hauterkrankung unter eng anliegender Kleidung und bestimmten Materialien aufblüht. Im Schwimmbad fühlen sich viele unwohl. Nach einer wegen Hautjuckens durchwachten Nacht sind viele zu müde zum Lernen oder für die Party. All das führt dazu, dass Neurodermitis oft mit Ängsten und depressiven Stimmungen einhergeht. Die DHA rät betroffenen Familien in diesem Fall, sich neben der ärztlichen Behandlung auch professionelle psychologische Unterstützung zu suchen. tmn

