Teilhabe in der Freizeit

Grünsfeld.Teilhabe ist auch in der Freizeit möglich. Ein besonderes Projekt motivierte Sozialminister Manfred Lucha, im Wohnheim St. Elisabeth vorbeizuschauen. Weg von der Betreuungspflege, hin zur Bedarfspflege: Das Bundesteilhabegesetz will einen Paradigmenwechsel in der Versorgung von Menschen mit Behinderung herbeiführen. Statt Fürsorge geht es in Zukunft darum, wie die Bedürfnisse des Einzelnen erfüllt werden können. Bis zum Jahr 2023 muss das Gesetz umgesetzt werden.

Im Caritasheim St. Elisabeth in Grünsfeld ist man schon sehr weit gekommen. Das Projekt „Freizeit inklusive“ weckte sogar das Interesse von Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha. Im Rahmen seiner Sommertour machte er Station in Grünsfeld und informierte sich aus erster Hand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019