Termine für Schlosspark-Konzerte fixiert

2 Fotos ansehen Max Giesinger hat eine neue Single mit dem Titel: „Nie besser als jetzt“. © picture alliance/dpa

Die Fans aus der Kurpfalz von Max Giesinger und Wincent Weiss dürfen sich freuen: Die neuen Termine für deren Konzerte im Schlossgarten Schwetzingen stehen seit Freitagabend fest.

Schwetzingen.Max Giesinger wird am Freitag, 11. Juni 2021, im Schwetzinger Schlossgarten erwartet, Wincent Weiss am Freitag, 30. Juli 2021. „Die neuen Termine sind bestätigt und nun auch schon veröffentlicht“, teilt Veranstalter Provinztour mit.

Normalerweise findet die Open-Air-Reihe „Musik im Park“ immer Ende Juli/Anfang August statt. Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Verordnungen, etwa, dass Großveranstaltungen bis 31. August nicht stattfinden dürfen, wurden die diesjährigen Konzerte gestrichen. Alle Künstler, darunter Brad Paisley und Bryan Ferry, sagten jedoch für nächstes Jahr zu, auch wenn es dabei zu Terminabweichungen kommen kann, wie jetzt bei Max Giesinger.

Giesinger ist derzeit als Coach der Castingshow „The Voice Kids“ (Sat.1) sowie in der siebten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ (VOX) im Fernsehen präsent. Seine bislang größte Tour zum aktuellen Album „Die Reise“ mit bislang 60 000 Fans im vergangenen Jahr sollte 2020 weitergehen. Doch wegen Corona wurden die Termine abgesagt. Jetzt stehen die ersten Konzerte fürs Sommer-Open-Air 2021 fest – und dabei ist Schwetzingen, was er selbst freudig in den sozialen Netzwerken verkündete. Bereits gekaufte Tickets für Musik im Park 2020 behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten gibt es bei www.reservix.de.