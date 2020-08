Testpflicht kommt diese Woche

Berlin.Die Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten soll in dieser Woche in Kraft treten. Auch wenn er am Montag keinen genauen Termin nannte, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Blick auf die entsprechende Verordnung aus seinem Haus: „Wir haben erste Entwürfe. Wir wollen das gut abstimmen auch mit den Ländern, da das ja auch vor Ort dann an den Flughäfen zum Beispiel oder an den Bahnhöfen gelebt werden können muss. Und deswegen finde ich es wichtig, es gut zu machen.“

In Nordrhein-Westfalen geben die Ergebnisse von Tests Anlass zur Sorge. Bei Corona-Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten an den nordrhein-westfälischen Flughäfen werden rund 2,5 Prozent der Urlauber positiv auf Corona getestet. Das sei eine „relativ hohe Trefferquote“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag im Deutschlandfunk. In Baden-Württemberg werden aktuell Teststationen an Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen eingerichtet.

In Mecklenburg-Vorpommern hat im ersten Bundesland die Schule nach den Ferien wieder begonnen. Dort wird geplant, zügig eine Maskenpflicht einzuführen, die nicht während des Unterrichts, aber im Schulgebäude gilt. Nordrhein-Westfalen, das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen, hat eine Maskenpflicht auch im Unterricht an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen eingeführt.

Heftige Kritik an Protesten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verstöße gegen Corona-Auflagen bei Kundgebungen in Berlin kritisiert und an den Gemeinschaftssinn appelliert. „Die Verantwortungslosigkeit einiger Weniger ist ein Risiko für uns alle“, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. „Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler. Und wir gefährden darüber hinaus die Erholung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Kulturlebens. Jede und jeder von uns steht jetzt in der Verantwortung, einen zweiten Lockdown zu verhindern.“

Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, sprach mit Blick auf die Missachtung von Hygieneregeln wie dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Abstandhalten von inakzeptablen Bildern. „Das Verhalten von vielen Demonstrierenden ist in keiner Weise gerechtfertigt und nutzt das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus.“ Demonstrierende hätten „Gesundheit und Leben“ anderer riskiert. Friedliche Kundgebungen seien aber wichtig. „Kritik muss in der Demokratie immer möglich sein.“

Aus Protest gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Samstag in Berlin Tausende für ein Ende der Auflagen auf die Straße gegangen. An einem Demonstrationszug beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei bis zu 17 000 Menschen. Etwa 20 000 waren es danach bei einer Kundgebung. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf. Während der Proteste sind auch Journalisten, die über die Ereignisse berichten wollten, angefeindet worden.

Zu den Protesten unter dem Motto „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“ hatte die Initiative „Querdenken 711“ aufgerufen. Auch die von Rechtsextremen häufig verwendete schwarz-weiß-rote Reichsflagge war dabei zu sehen. dpa

