The Path of Genesis in Alter Druckerei

Fünf Musiker aus dem Raum Köln/Bonn wollen die legendäre Band „Genesis“ am Freitag, 5. April, 20 Uhr, in der Alten Druckerei zu neuem Leben erwecken. Die Band „The Path of Genesis“ präsentiert in einer mitreißenden Rockshow die Kultsongs der Band aus den Siebzigerjahren und lässt das Live-Feeling und den Zauber eines Genesis-Konzerts wieder aufleben, schreibt der Veranstalter. Das gut zweieinhalbstündige Programm enthält Stücke unter anderem aus den Alben „Trespass“, „Foxtrot“ und „A Trick of the Tail“. Sänger und Frontmann Mike Maschuw erzählt die Geschichten der Genesis-Songs .

Eintrittskarten gibt es im Morgenforum in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefonnummer 06203/95 60 10. wn

