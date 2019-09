Themen der Zukunft präsentiert

Heilbronn.Am bundesweiten Tag des Handwerks präsentierte sich die Handwerkskammer der Region Heilbronn-Franken auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn mit einem umfangreichen Programm.

Unter dem Stichwort „Willkommen in der Zukunftswerkstatt“ zeigte auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks mit der Installation des „Outdoor Magazins“ den traditionsreichsten Wirtschaftszweig in seiner ganzen Modernität und Zukunftsfähigkeit auf. Die Installation widmete sich den zentralen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Diversität und Innovation im Handwerk. Die Schwerpunkte lagen dabei auf dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit. Mit dem „Outdoor-Magazin“ will sich das Handwerk von einer modernen und für viele vielleicht überraschenden Seite präsentieren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019