Theologe Thomas Weiß nun im PEN-Zentrum

Neben zahlreichen sehr bekannten Namen, darunter etwa Daniel Kehlmann und Bestseller-Autor Frank Schätzing, ist nun auch ein evangelischer Pfarrer Mitglied des Schriftstellerverbands PEN-Zentrum Deutschland. Es sei eine große Freude und Anerkennung seiner literarischen Arbeit, sagte der Theologe und Lyriker Thomas Weiß.

Der 59-jährige Weiß ist Leiter der Evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung in der badischen Landeskirche in Karlsruhe. Er wurde im Dezember zusammen mit 40 weiteren Autorinnen und Autoren in den Schriftstellerverband aufgenommen.

Arbeit an Erzählband über Hebel

Seit 1998 veröffentlicht Weiß seine Werke vor allem in Zeitschriften, Anthologien und etlichen Gedichtbänden. Er ist Mitglied in der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik in Leipzig und im Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Derzeit arbeitet der Autor, der unter anderem eine Krebserkrankung und eine schwere Covid-19-Erkrankung überstanden hat, an einem Erzählband über den Dichterpfarrer Johann Peter Hebel. Zuletzt ist von Weiß im Drey-Verlag (Gutach) sein Lyrikband „im wort laut“ erschienen.

Künftig 785 Mitglieder

Seine ersten Schreibversuche startete der Theologe bereits als Jugendlicher mit einem nach Rainer Maria Rilke formulierten Liebesgedicht – an dem er gescheitert sei, sagte er. Zum Schreiben ermutigt haben ihn nach eigener Aussage auch die Gedichte der Schriftstellerinnen Hilde Domin und Rose Ausländer. Im Studium der evangelischen Theologie in Bielefeld und Heidelberg begann dann seine erste intensivere Beschäftigung mit dem Verfassen von Gedichten.

Mit den diesjährigen 41 Neuaufnahmen umfasst das PEN-Zentrum Deutschland künftig nun 785 Mitglieder. Um in den Schriftstellerverband aufgenommen zu werden, muss ein Autor oder eine Autorin von mindestens zwei PEN-Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden. epd

