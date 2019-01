Thriller aus Grönland

Ein sensationeller Fund im grönländischen Eis lässt die Welt aufhorchen. Eine scheinbar uralte Mumie wird für die Leiche eines Wikingers gehalten. Der Journalist Matthew Cave, gebürtiger Grönländer, soll über den Fund einen Exklusivbericht schreiben. Am nächsten Tag ist die Mumie jedoch verschwunden. Matthew erkennt Parallelen zu einer Verbrechensserie aus dem Jahr 1973. Gemeinsam mit Tupaarnaq, einer jungen Iniut, macht er sich auf die Jagd nach einem Täter, der wieder aktiv geworden ist. Mads Peder Nordbo, der in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, lebt, hat mit „Eisrot“ einen Thriller der Extraklasse geschrieben. Der Roman zeichnet sich nicht nur durch atmosphärische und dramaturgische Spannung aus. Insbesondere legt er den Finger auf die Wunden der grönländischen Gesellschaft, in der sich die Inuit als Folge der dänischen Kolonialherrschaft nur langsam aus dem Teufelskreis von Armut, Alkoholismus und Perspektivlosigkeit befreien können. (Fischer, 416 Seiten, 9,99 Euro) dpa

