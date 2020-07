TikTok-Star mit 60 Jahren

Rauenberg.„Auf TikTok darf einem nichts peinlich sein“, sagt Jürgen Keilbach. Der 60-Jährige aus Wiesloch-Rauenberg hat die App an Weihnachten 2019 das erste Mal ausprobiert und sich inzwischen zum Social-Media-Star gemausert. Mittlerweile hat er unter seinem Pseudonym „TikTok-Opa Jürgen“ 60 000 Anhänger auf der ganzen Welt, die in der Regel zwischen 13 und 18 Jahren alt sind. „Ich schneide Grimassen, tanze, verkleide mich oder schlüpfe in die Rolle von Serienstars“, umschreibt er seine Tätigkeit auf dieser Plattform. „Eigentlich“, sagt er, „wollte ich es an Weihnachten einfach nur mal ausprobieren.“ Obwohl er damit kein Geld verdient, kann er sich ein Leben ohne TikTok nicht mehr vorstellen.

