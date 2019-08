Tod einer Tierschützerin

Die deutsch-portugiesische Journalistin Anabela Silva hat sich ihren Traum erfüllt und ist in das Haus ihrer portugiesischen Großeltern an der Algarve gezogen. Kaum angekommen, bittet sie Kommissar João Almeida, den sie von früher kennt, um ihre Hilfe. In einem Gehöft wurde eine Tierschützerin von einem Pferd zu Tode getreten. Almeida glaubt an einen Mord, doch mit dieser Theorie ist er allein. Anabela soll inkognito als Tierschützerin auf dem Hof für ihn Nachforschungen anstellen, da dort viele Deutsche beschäftigt sind und sie perfekt zweisprachig ist. Carolina Conrads zweiter Krimi mit Anabela Silva „Letzte Spur Algarve“ ist ein spannender und kurzweiliger Roman mit viel portugiesischem Flair. Die Geschichte ist stimmig mit einem flüssigen Erzählstil und die Figuren wirken authentisch und sympathisch. Eine ideale Urlaubslektüre (Carolina Conrad: „Letzte Spur Algarve“. Rowohlt Verlag, Hamburg. 320 Seiten, 10 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019