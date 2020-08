„Tolle Knolle“ in Igersheim

Igersheim.Wissenswertes rund um die Kartoffel erfahren die Besucher der am Samstag eröffneten Sonderausstellung „Wie die Kartoffel nach Igersheim kam“ im Kulturhaus. Dazu gab es bei der Eröffnung eine Kostprobe der „tollen Knolle“ – eine Kartoffelsuppe nach altem Hausrezept. Viel Ehre für die braune Knolle, die äußerlich so gar nichts her macht. Der Familie der Nachtschattengewächse angehörend, gibt sie sich gegen ihre Verwandten, den knackigen Tomaten und farbenfrohen Paprikas, bescheiden.

Und doch hat kein anderes Nahrungsmittel in den vergangenen 300 Jahren die Ernährungssituation und Essgewohnheiten in Deutschland und damit auch in Igersheim so nachhaltig verändert wie die Kartoffel. Nach Getreidemissernten im 18. und 19. Jahrhundert bewahrte sie Hunderttausende vor dem Hungertod. , während der industriellen Revolution versorgte sie die hungrige Arbeiterschaft in den Städten und in der Nachkriegszeit ernährte sie Ausgebombte und Heimatlose.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020