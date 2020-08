Tondo optimistisch: Müssen uns nicht verstecken

Für den Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch kam die Corona-Krise sportlich nicht gerade ungelegen, denn die Mannschaft von Frank Eissler befand sich– bedingt auch durch das große Verletzungspech – in akuter Abstiegsgefahr. Nachdem Eissler bereits in der Winterpause signalisiert hatte, in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen, bestand auch auf der Kommandobrücke Handlungsbedarf. Mit Giuliano Tondo wurde dann auch zeitnah ein neuer Trainer gefunden, der die A-Lizenz besitzt. Aber nicht nur das, der neue Coach weiß auch, wie Aufstieg geht.

Den FC 07 Bensheim führte er zunächst von der Landesliga in die Verbandsliga und von dort sogar in die Oberliga Hessen. Mit der SG Hemsbach stieg er in die Landesliga auf und sein bislang letzter Clou gelang ihm beim VfR Mannheim II, als er mit seiner Mannschaft in die Kreisliga aufstieg. Somit verfügt er über ein ganzes Bündel an Empfehlungsschreiben, die der 32-Jährige bei seinem neuen Arbeitgeber in Ketsch vorlegen konnte. „Angesichts der vielen Neuzugänge, die es zu integrieren gilt, und aufgrund der Tatsache, dass wir uns als neues Trainergespann erst einmal richtig einarbeiten müssen, bin ich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden“, erklärt Tondo und gibt weiter zu verstehen, dass er noch nicht da ist, wo er gerne sich und seine Mannschaft gerne sehen würde. Er hofft auf ein geduldiges Umfeld: „Der Prozess wird auch noch ein wenig andauern.“

Verstärkungen in allen Teilen

Die Neuverpflichtungen Jonathan Babari und Tolga Koc konnten wegen Verletzungen noch nicht voll ins Training einsteigen und befinden sich noch im Aufbau. Justin Rehberger, der bisher den besten Eindruck hinterließ, wird zusammen mit Liron Bunjaku und Tolga Koc in der Defensive sein Betätigungsfeld vorfinden. Marcel Fessler und Marco De Simone sind im Mittelfeld eingeplant und die Offensive sollen Jonathan Babari, Benjamin Marx und Kristian Spaqi verstärken.

Mit Lukas Frank und Manuel Merle wurden zwei Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen, wobei Frank zunächst Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln soll. „Wir sind in der Breite qualitativ gut aufgestellt und auf allen Positionen doppelt besetzt. Mit der Zusammenstellung des Kaders bin ich sehr zufrieden“, scheint der neue Coach die Voraussetzungen vorzufinden, um eine respektable Runde zu spielen. Zusammen mit Co-Trainer Deniz Dogan fühlt sich Tondo in Ketsch gut aufgenommen. „Die Bedingungen, die wir als Trainerteam hier vorfinden sind optimal. Die bisherigen Trainingseinheiten mit den Spielern machen Spaß und der Austausch mit dem Vorstand ist optimal“, hat das neue Trainergespann keinen Grund zu klagen. Hilfreich ist dabei sicher auch das ruhige Arbeitsumfeld.

Er weiß aber auch, dass es mit der Ruhe schnell vorbei sein kann, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Noch einmal so eine verkorkste Runde wie im Vorjahr wollen die treuen Ketscher Zuschauer nicht mehr erleben. „Uns ist die Qualität der Landesliga bewusst und die unseres ersten Gegners Neuenheim auch. Wir haben aber in der Vorbereitung gesehen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wir müssen aber unsere Leistung abrufen. Wichtig wird es sein, vom Verletzungspech verschont zu bleiben, um Kontinuität in unser Spiel zu bekommen“, geht Tondo optimistisch in die neue Saison.

