Toni Morrison gestorben

New York.Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot. Morrison , die als eine der wichtigsten afroamerikanischen Schriftstellerinnen gilt, starb am Montagabend im Alter von 88 Jahren, wie ihr Sprecher Paul Bogaards am Dienstag bestätigte. Rund ein halbes Jahrhundert lang hat Morrison den Rassismus in den USA angeklagt. 1993 brachte ihr das den Literaturnobelpreis ein – als erster Afroamerikanerin überhaupt. Morrison wurde zu einer der weltweit wichtigsten Schriftstellerinnen der Geschichte der USA und zum „Gewissen Amerikas“. Jahrelang hatte die in der Kleinstadt Lorain im US-Bundesstaat Ohio als Chloe Wofford geborene Autorin an der Eliteuniversität Princeton kreatives Schreiben gelehrt. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019