TraditionellesRutenbinden

Buchen.Über rund 500 Jahre Fastnacht hat Hans Driesel, künstlerischer Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen, rund 40 Besucher am Sonntagabend in der Narrhalla-Scheune informiert und vorzüglich unterhalten.

„Es tut sauwohl, keinen Verstand zu haben“, lautete der Titel seines Vortrags. Bei seinen Forschungen in alten Quellen stieß Hans Driesel auch auf einen „spätmittelalterlichen Lügendetektor“.

Narren und Gäste trafen sich in der letzten Rauhnacht vor dem Dreikönigstag zum traditionellen Rutenbinden. Mit diesem Brauchtum pflegen Mitglieder der FG „Narrhalla“ und Freunde der Buchener Fastnacht eine Tradition, die auf die alten Germanen zurückgeht. Dabei spielt die Zahl drei eine magische Rolle.

