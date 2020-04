Träumen geht immer – und überall

Die „MonsSilva Private Luxury Chalets“ vom Alphotel Tyrol und bieten individuel-len Erholungsgenuss. © Alphotel Tyrol

Ratschings.Dieser Tage träumen sich viele Menschen in den Osterurlaub – weg vom Alltag, der seit Wochen von Krankheit und Angst beherrscht wird. Doch durch die Corona-Pandemie ist daheim bleiben das derzeit einzig Mögliche und Vernünftigste zum Wohl aller.

Doch die Zeit auf dem Sofa kann gut genutzt werden, um zum Beispiel Destinationen zu entdecken, die man bislang noch gar nicht im Kopf hatte: Einen idyllischen Rückzugsort mitten in der Natur bietet zum Beispiel das Alphotel Tyrol mit den „MonsSilva Private Luxury Chalets“ für Familien und Paare, aber auch für Freunde, die eine besondere Auszeit in den Südtiroler Bergen in Ratschings suchen.

Umgeben von Fichten, Lärchen und Tannen. Mit Blick über das Tal und hinauf in die Berge. Die gemütlichen Chalets sind in traditioneller Südtiroler Holzbauweise errichtet und mit ortstypischen „Schindeln“ gedeckt. Naturmaterialien wie Holz, Stein, Glas, Lehm, Wolle und schöne Stoffe prägen den edlen alpinen Stil. Der faszinierende Ausblick in die Natur und der offene Kamin garantieren romantische Urlaubsstunden. Das von der Sonne gebräunte Altholz und die atmenden Lehmwände strahlen Ruhe und Geborgenheit aus. Die Sonnenterrasse mit Privatsauna, Hot Pot und Kuschelliegen wird zu einem „Wohnzimmer im Freien“. Den Chalet-Gästen steht die gesamte Wellnessoase des Alphotel Tyrol zur Verfügung. Das Südtiroler Bergfrühstück wird nach Wunsch im Waldchalet serviert. Abends genießen Feinschmecker ein Sechs-Gänge-Menü in der neuen „Mons Silva Stube“ im Alphotel oder sie zeigen ihre eigenen Kochkünste in der komplett eingerichteten Chaletküche. Vier Chalettypen zwischen 54 bis 120 Quadratmetern für zwei bis acht Personen stehen zur Wahl.

Romantische Almruh

Das Alphotel Tyrol in Ratschings in Südtirol gilt schon lange als erstklassiges Wellness- und Spa-Hotel für Erwachsene und Familien. Auf rund 3000 Quadratmetern erstreckt sich eine Vitaloase mit einer alpinen Saunawelt, einer erlebnisreichen Wasserwelt und zauberhaften Ruhe-Oasen, die zum Träumen verführen. Seit Dezember 2018 schweben Erholungsuchende auf Wolke sieben. Weitere 300 Quadratmeter Wellnessbereich zum Durchatmen, Krafttanken und Entspannen wurden eröffnet. Eine Bio-Zirbensauna, eine Salzsteinsauna, eine See-Eventsauna mit zwei bis drei Aufgüssen täglich, eine Infrarotkabine mit Schwebeliegen, ein Eisbrunnen und ein Tauchbecken im Freien bereichern das exklusive Wellnessangebot. In dem exklusiven „Bellavita Spa“ wählen Wellnessgäste aus einem großen Angebot an Anwendungen. Die Gesundheitsbewussten schätzen den Kneippgang und das Fußmassagebecken. Und weil nichts erholsamer ist als die Ruhe, ist die romantische Almruh mit Kuschelnischen, Infrarot- und Wellnessliegen ein Platz zum Zurückziehen. Denn träumen darf man immer. mk

Alphotel Tyrol: Familie Eisendle, Innerratschings 5B, I-39040 Ratschings (BZ), Telefon +39/0472/65 91 58, info@alphotel-tyrol.com, www.alphotel-tyrol.com

