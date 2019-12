Trainiert – und digital

Ingolstadt.Von der kleinen Knutschkugel ist kaum mehr etwas übrig. Richtig erwachsen ist er geworden, hat sich auf mehr als vier Meter gestreckt, der Babyspeck ist markanten Konturen gewichen. Die neue Generation des Audi A1 gibt sich viel trainierter als der Vorgänger – und digitaler.

Es ist schon beeindruckend, was Kleinwagen heute alles bieten. Sie profitieren davon, was längst schon in der Oberklasse erprobt wurde und Einzug gehalten hat, was gut und teuer ist. So ist das auch beim A1. Ganz dem Premiumhersteller gerecht werdend, ist schon der Einstieg in die Basisvariante mit 20 300 Euro ambitioniert kalkuliert. Dann warten 95 PS – völlig ausreichend für einen quirligen Stadtwagen. Der Testwagen markiert den oberen Teil der Fahnenstange und ist mit seinen 200 PS ein Wolf im Schafspelz.

Die Plattform des A1 ist die des VW Polo. Davon ist hier natürlich nichts zu sehen, obwohl der Motor direkt aus dem GTI stammt. Und entsprechend munter geht es zur Sache. Der 40 TSFI schüttelt in allen automobilen Lebenslagen souverän die Kraft aus dem Ärmel, die das Gewicht von 1,3 Tonnen fast zu ignorieren scheint. Egal ob der kurze Zwischensprint oder die kontinuierliche Beschleunigung: Mangel herrscht nie. Sehr gut dazu passt das serienmäßige Doppelkupplungsgetriebe. Es ist präsent, ohne hektisch herum zu schalten. Lediglich – und das ist tatsächlich der Nachteil gegenüber der Wandlerautomatik – beim Rangieren agiert es etwas ruckelig.

Kleinwagen für Vier

Die Sportsitze vorne bieten besten Seitenhalt und sind trotzdem langstreckentauglich. Der Fahreindruck auf Autobahn-Etappen ist harmonisch, stabil und ruhig. Wobei ganz ruhig ist der A1 dann nicht, denn die Sounddesigner haben ihm einen sportlich-wummernden Unterton für den Innenraum beigemischt.

Beeindruckend ist, wie zielgenau sich der Audi in Kurven werfen lässt. Praktisch ohne Seitenneigung eröffnet der A1 den Weg zu schwungvollen Geschwindigkeiten und bietet ein hohes Sicherheitsgefühl – das ESP regelt behutsam ab. Bei Nässe arbeitet das ESP ebenso zurückhaltend, nur unter Volllast reißen die 200 PS an der Vorderachse. Obwohl die Lenkung etwas direkter ausfallen könnte, stört das den sportlichen Gesamteindruck nicht. Der Verbrauch fällt für die Kraftopulenz mit 7,4 Litern erfreulich moderat aus.

Der Innenraum empfängt mit geraden Linien, Leisten nehmen verspielt die Außenfarbe auf. Soft-Touch-Oberflächen treffen auf graue Kunststoffteile im Wabendesign, allerdings auch auf Hartplastik, das nicht zum Premiumanspruch passen will. Das volldigitale Virtual Cockpit und die MMI Navigation Plus (1495 Euro Aufpreis) arbeiten punktgenau. Lediglich für die Temperatureinstellung sind noch Drehknöpfe vorhanden – was weniger ablenkt, als die Monitorbedienung bei den größeren Audi-Brüdern.

Der A1 reicht wunderbar für zwei Personen. Zumal bei umgelegten Sitzen reichlich Platz fürs Reisegepäck entsteht. Dank der nun serienmäßigen vier Türen fällt der Einstieg nach hinten leichter – und auch hier lässt es sich für zwei Erwachsene aushalten. Ein Kleinwagen für Vier.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019