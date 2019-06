Traktoren rollen an

Nunmehr zum vierten Mal veranstalten die Schlepperfreunde Rippenweier gemeinsam mit der Gaststätte „Zum Jöste Andres“ am Sonntag, 30. Juni, ein Schleppertreffen in Rittenweier. Dazu sind alle Traktorfreunde und Interessierte willkommen. Wer seinen eigenen Traktor ausstellen möchte, kann ab 10 Uhr entlang des Ritschweierer Weges in Rittenweier von dem Organisationsteam einen Stellplatz erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, schreiben die Schlepperfreunde.

Wettmelken als Höhepunkt

Jeder, der mit seinem Schlepper anreist, erhält ein kleines Willkommensgeschenk. Auch Besucher, die die Nutzfahrzeuge besichtigen möchten, sind natürlich willkommen. Als Höhepunkt der Veranstaltung wird es ein Wettmelken geben, bei dem Zweiermannschaften gegeneinander antreten können. Für die drei besten Teams sind tolle Preise ausgesetzt. Für die Bewirtung der Gäste sorgt die Familie Jöst mit ihrem Team der Gaststätte „Zum Jöste Andres“. Hausgemachte Kuchen und Kaffee stehen ebenfalls den ganzen Tag auf der Speisekarte. WN

