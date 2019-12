Traumhaus basteln und gewinnen

Welche Fantasiehäuser aus Lego-Steinen überzeugen die Jury? © Legoland

Rund um den Jahreswechsel rücken Familien enger zusammen und haben Zeit zum Spielen, Lachen, Experimentieren und Kreativsein. Ideale Voraussetzungen, um die Legoland- Familien-Challenge zu starten.

Legoland Deutschland fordert alle Familien heraus, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen: Egal ob Eltern und Kinder, Enkel mit Oma und Opa oder die Lego-Clique – ab sofort können alle ihr Bautalent entfalten. Die Sieger erwartet eine abenteuerliche Übernachtung im Legoland-Feriendorf mit Parkbesuch und Exklusiv-Führung mit echten Legoland-Modellbauern durch die Modellbauwerkstatt des Resorts.

Unter dem Motto „Baut eure Traumunterkunft aus Lego-Steinen“ sind alle aufgerufen, ihren Träumen aus den kleinen Plastiksteinchen freien Lauf zu lassen. Eine bunte Regenbogenvilla, ein luftiges Baumhaus oder ein abenteuerliches Dino-Gehege – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Herausforderung ist, die Träume mit Lego-Steinen wahr zu machen. Auf der Facebook-Seite vom Legoland Deutschland Resort geben Profi- Modellbauer wertvolle Tipps und beantworten Fragen wie „Wie baut man mit eckigen Steinchen runde Formen“ oder „Wie gestalte ich Schriftzüge aus Lego?“

Fotos bis 15. Januar versenden

Bis zum 15. Januar können Fotos der fertigen Bauwerke per E-Mail an bauwettbewerb@legoland.de eingereicht werden, die dann zur Abstimmung auf die Website www.legoland.de gestellt werden. Die 20 Bauwerke mit den meisten Stimmen ziehen in die zweite Runde ein, wo ein neues Baumotto und ein großes Lego-Steinepaket warten. Einsendungen aus dieser Runde werden ebenfalls zur Abstimmung auf der Legoland-Webseite vorgestellt. Die fünf Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus der zweiten Runde gewinnen einen exklusiven Familien-Aufenthalt vom 27. bis 28. März 2020 im Legoland-Pirateninsel-Hotel, den es nicht zu buchen gibt. Und am nächsten Tag, dem ersten Tag der neuen Saison, dürfen die Gewinner viele abenteuerreiche Stunden in dem beliebten Freizeitpark im bayerischen Günzburg verbringen. bbm

