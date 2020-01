Treffpunkt für Musiker

Höpfingen.Vor einem Jahr machten sich Jürgen „Uno Kuhno“ Kuhn und Josef „Mojo“ König auf zu neuen Wegen, die sie mit dem ersten Höpfinger Musiker- und Künstlerstammtisch beschritten. Schnell etablierte sich das Format: Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich zahlreiche Musiker, Künstler und Interessierte im Restaurant Schmitt in Höpfingen. Dort stieg am Samstag auch der „Neujahrs-Aufklang“ mit uriger Atmosphäre zum einjährigen Bestehen, bei dem eifrig von Aktiven in verschiedenen Gruppen und Formationen musiziert wurde. „Aus Fremden wurden Freunde, die in wertschätzender Atmosphäre miteinander sprechen und sich austauschen“, freute sich Kuhn. Der musikalische Bogen reichte von Country-Rock über Rock, Chansons bis hin zu Klassikern aus den 50er Jahren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020