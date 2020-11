Trickbetrüger erfolgreich

Würzburg/Heilbronn.Erneut haben Trickbetrüger in Unterfranken Senioren um ihr Erspartes gebracht. Bei einer Seniorin in Rimpar (Landkreis Würzburg) erbeuteten die Unbekannten 9000 Euro, bei einer älteren Frau in Aschaffenburg sogar 50 000 Euro.

Die Betrüger waren per Telefon mit den Rentnern in Kontakt getreten und tischten ihnen dabei unterschiedliche Geschichten auf, mit denen sie letztendlich erfolgreich waren.

In Neuenstadt am Kocher dagegen ging der Betrugsversuch aus Sicht der Betrüger schief. Als ein 19-Jähriger dort bei einer 83-jährigen Frau wie vereinbart den Goldschmuck abholen wollte, klickten bei ihm die Handschellen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020