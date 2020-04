Trittsicher auf und abseits der Straße

Mannheim.Viel neue Technik hat VW bei der jüngsten Überarbeitung in den Passat gesteckt. Frisch herausgeputzt präsentieren sich neben der Limousine und dem Variant auch der Allround-Kombi Alltrack. Den erfolgreichen Mittelklassewagen, der bis dato über 30 Millionen Mal verkauft wurde, gibt es weiterhin auch als GTE. Das Plug-In-Hybridmodell fährt mit einer größeren Reichweite auf. Nun rollt der Teilzeitstromer rein elektrisch bis zu 55 Kilometer weit. Das sind knapp 20 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Der Passat GTE speichert auf langen Fahrten elektrische Energie, um in Städten emissionsfrei zu fahren. Der 218 PS (Systemleistung) starke Hybride kostet 44 795 Euro.

Innen Details verändert

Rein äußerlich hat sich die Baureihe eher verhalten verändert. Neu gestaltet wurden die Front- und Heckstoßfänger sowie das Kühlerschutzgitter. Der aktuelle Alltrack, eine Mischung aus Kombi und SUV (Sport Utility Vehicle), fährt mit angepassten Stoßfängern samt Unterfahrschutz sowie robusten Radlaufverbreiterungen auf. Innen wurden Details verändert. Die Passagiere fühlen sich inmitten von neuen Dekoren und Stoffen wohl. Die Verarbeitung der feinen Materialien geben keinerlei Anlass für Kritik. Die VW-Ingenieure haben im Mittelklasse-Modell vor allem aber die Elektronik aufgerüstet.

Die achte Generation des Passat ist der erste Volkswagen, der teilautomatisiert mit Reisegeschwindigkeit fährt. Bis zu 210 km/h kann der Fahrer für Sekunden die Hände vom Lenkrad nehmen. Berührt der Fahrer das Lenkrad länger als zehn Sekunden nicht, so ertönen Warnsignale. Insgesamt ist der neue Passat komfortabler, digitaler und vernetzter unterwegs. Auf Wunsch ist der Wolfsburger permanent online. Alle Passat-Passagiere genießen sehr ordentliche Platzverhältnisse für ein entspanntes Reisen. Wer im Kombi unterwegs ist, dem steht ein Kofferraum mit einem Volumen von 639 Litern zur Verfügung. Nach Umlegen der Rückenlehne erhöht sich dieser Wert auf respektable 1769 Liter. Der Alltrack wird nur als Kombi mit Allradantrieb angeboten.

Je nach Wahl sorgen ein Benziner (272 PS) oder zwei Diesel (190 und 240 PS) für Vortrieb. Der gefahrene 2.0 TDI SCR Motion leistet 190 PS. In 8,0 Sekunden schiebt sich der Diesel auf die 100-Kilometer-Marke. Die Spitzengeschwindigkeit ist bei 223 km/h erreicht. Der Gelände-Kombi hat im Vergleich zu seinen konventionellen Brüdern einen speziellen Offroad-Modus, permanenten Allradantrieb und ein modifiziertes Fahrwerk mit größerer Bodenfreiheit. Letztere erreicht zwar 172 Millimeter, was aber in echtem Gelände problematisch werden könnte. Für das unwegsame Terrain indessen hat VW ja den Offroader Touareg im Stall.

Der Alltrack ist ein Allrounder. Er hat ein ausgewogenes Fahrwerk. Auf dem Asphalt kaschiert er Bodenunebenheiten und auf rutschigem Untergrund beweist er Bodenhaftigkeit. So fährt er beispielsweise mit viel Grip durch den Schnee. Auch Kurven bereiten dem Passat kein Problem. Besonders im Sport-Modus nimmt er diese Herausforderungen zackig, ohne dabei ins Wanken zu geraten. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe reagiert schnell und ohne merkliche Übergänge, und der Passat lässt sich herrlich agil einlenken. Knapp sieben Liter Diesel haben wir pro 100 Kilometer verbraucht. Der Alltrack 2.0 TDI kostet mindestens 48 600 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020