Trompeten, Posaunen und mehr

Sommer, Sonne und Musik: Wer fröhlich feiern möchte, lädt sich Freunde ein! Der Posaunenchor der Gemeinde an der Peterskirche hat sich zur Bläserserenade am kommenden Samstag um 18 Uhr (Bewirtung bereits ab 16 Uhr) nicht nur Chöre zu einem bunten, abwechslungsreichen Programm eingeladen.

Es werden nicht nur die Chöre an der Peterskirche gemeinsam musizieren. Auch Landeskirchenmusikdirektor Professor Johannes Matthias Michel wird kommen. Er spielt die Orgel und wirbt auch zusätzlich für das Projekt Orgelsanierung an der Peterskirche.

Alle Mitwirkenden üben schon fleißig ein sommerlich fröhliches Programm für Chor, Bläser und Orgel ein. Fest vorgenommen haben sich alle: Am Ende bringen wir die ganze Kirche zum Klingen. Dann heißt es aus allen Kehlen, Pfeifen und Schallbechern: „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mundstück und Händen.“ Alle hoffen auf einen sonnigen und warmen Tag, damit sich die Gäste im Kirchhof so richtig wohlfühlen.

Eintritt ist frei

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Kirche, aber bereits ab 16 Uhr startet die Bewirtung vor der Kirche mit selbst gebackenem Kuchen zu Kaffee und Tee, kühlen Getränken und auf Wunsch auch schon den ersten Grillwürstchen und Steaks.

Nach dem Konzert geht es dann mit dem Grillen so richtig los, und so kann man an diesem Sommerabend noch lange zusammensitzen, sich über die Musik oder andere Themen austauschen und es sich gemeinsam gut gehen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde an der Peterskirche. Jeder, der sein Instrument mitbringt, ist eingeladen, bei einem Ad- hoc-Choral- und Volksliederblasen mitzuspielen. Bei schlechtem Wetter findet auch der gemütliche Teil in der Kirche statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019