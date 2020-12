Trotz Fragen weiter am Ball bleiben

Crailsheim.Aus für eine zeitnahe Landesgartenschau – doch Crailsheims Oberbürgermeister Grimmer will einen zweiten Anlauf „mit Nachdruck“ unterstützen.

Lag es daran, dass die Stadt schon einmal den Zuschlag für eine Landesgartenschau erhalten hat (1989), sich die relativ kurzfristige Durchführung im Jahr 1994 aber nicht zutraute? Konnten die Entscheider in Stuttgart einfach nicht mehr nein sagen, nachdem Bad Mergentheim sich schon zum dritten Mal beworben hatte? Spielt vielleicht auch eine Rolle, dass ein Landespolitiker wie CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart ganz in der Nähe von Mergentheim wohnt? Man kann weitere mehr oder wenige spekulative Fragen stellen, doch auch sie würden nichts an der Tatsache ändern, dass Crailsheim leer ausgegangen ist. Eine Nachlese.

