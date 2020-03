Truppenabzug bis Mitte Juli

Das Abzeichen auf der Uniform eines Bundeswehrsoldaten. © dpa

Berlin/Kabul.Die Bundeswehr beginnt nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und den Taliban mit einer Verringerung der in Afghanistan stationierten Truppen. „Konkret bedeutet dies, dass bis Mitte Juli 2020 nach derzeitiger Planung rund 18 Prozent der Dienstposten im deutschen Kontingent nicht mehr besetzt werden sollen. Diese Planung ist innerhalb der Resolute Support Mission abgesprochen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag. Den im Mandat festgeschriebenen Auftrag könne die Bundeswehr in ihrem Verantwortungsbereich im Norden weiter erfüllen.

Derzeit sind rund 1300 deutsche Soldaten als Teil der Nato-Mission „Resolute Support“ in Afghanistan. Ende Februar hatten die USA ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen. Es soll einen stufenweisen Abzug aller internationalen Truppen aus dem Land einleiten und zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen. dpa

