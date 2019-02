Der Überfall auf einen Einkaufsmarkt in der Lützelsachsener Sommergasse war offenbar nur vorgetäuscht. Das ergaben Ermittlungen der Polizei, wie sie gestern in einer Pressemitteilung berichtete. Am Morgen des 4. Februar, einem Montag, sollte eine 58-jährige Angestellte des Edeka-Marktes im Lützelsachsener Zentrum beim Öffnen einer Schiebetür von einem unbekannten Täter überfallen worden sein. So wurde der Polizei vor gut zwei Wochen der aufsehenerregende Vorfall geschildert.

Angeblich war die Frau mit einem Messer bedroht und in den Verkaufsraum der Bäckerei gestoßen worden. Sie behauptete weiter, der Unbekannte hätte sie anschließend in einen Büroraum gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld in unbekannter Höhe gezwungen.

Wie die Polizei letztlich darauf kam, dass der Überfall vorgetäuscht worden war, ist nicht bekannt. Gegen die 58-jährige Angestellte wird nun wegen Vortäuschen einer Straftat und Diebstahl beziehungsweise Unterschlagung von mehreren Tausend Euro ermittelt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019