Überleben nach der Klimakatastrophe

Es ist ein düsteres Szenario, das der britische Autor John Lanchester in seinem neuen Roman „Die Mauer“ entwirft: Eine fünf Meter hohe, rund 10 000 Kilometer lange „Nationale Küstenverteidigungsbefestigung“, die die gesamte britische Insel umfasst. 200 000 „Verteidiger“, die diese gewaltige Mauer schützen müssen. Vor den „Anderen“: (Klima-)Flüchtlinge, die mit allen Mitteln über das Bollwerk ins Land wollen. Eine Überwachungsgesellschaft, die für Eingedrungene nur Todesstrafe oder Versklavung vorsieht. Junge und alte Menschen, die sich wegen der großen Katastrophe einer jüngeren Vergangenheit sprachlos oder gar feindlich gegenüberstehen.

John Lanchesters Ausblick in eine vielleicht gar nicht mehr so ferne Zukunft ist harter Stoff. „Die Mauer“ liest sich anfangs etwas langatmig. Doch dann passiert das, was jeder „Verteidiger“ fürchtet: ein Angriff der „Anderen“, ein Kampf auf Leben und Tod, ein Desaster – mit furchtbaren Konsequenzen. In diesem zweiten Teil von Lanchesters eindrucksvollem Werk nimmt das Buch enorm Fahrt auf. Die Spannung steigert sich sogar noch in einem dritten, locker an Daniel Defoes Abenteuerklassiker „Robinson Crusoe“ (1719) angelehnten Abschnitt. „Die Mauer“ ist nun eine fesselnde Lektüre. Der Leser leidet mit der zunächst noch einfältigen „Verteidiger“-Hauptfigur Joseph Kavanagh und seiner großen Liebe Hifa. Erst ganz am Ende glimmt ein Fünkchen Hoffnung auf.

Veröffentlichung vorgezogen

„Die Mauer“ ist ein Roman, über den derzeit so heftig diskutiert wird wie über kaum ein anderes belletristisches Werk – wohl auch wegen der bitteren Aktualität von Donald Trumps geplanter Mauer zu Mexiko und dem Londoner Brexit-Drama. Lanchesters deutscher Verlag Klett-Cotta zog die Veröffentlichung (Übersetzung: Dorothee Merkel) deswegen nun sogar einige Wochen vor und wirbt so für sein Buch: „Migration, Klimawandel, Brexit – der Roman der Stunde“. Das führt allerdings etwas in die Irre.

Der EU-Austritt Großbritanniens war nämlich noch gar kein konkretes Thema, als sich der in London lebende Journalist und Schriftsteller 2016 an sein neues Buch setzte. „Ich bin wirklich der Meinung, dass der Brexit etwas Vorübergehendes ist. Das werden wir überwinden“, sagt Lanchester im Interview von Deutschlandfunk Kultur. „Aber dieser Klimawandel – das ist eben etwas, das sehr viel mehr Einfluss auf uns haben wird und das viel, viel nachhaltiger sein wird.“

„Es begann mit einem Traum“, erzählt Lanchester über die Buchidee. „Von einem Mann, der Wache steht an einer Mauer, ganz alleine, im Dunkeln. Auf der anderen Seite befindet sich das Meer. Und dieser wiederkehrende Traum, der entwickelte seine eigene Welt, die sich dann zu einer eigenen Geschichte entwickelt hat.“ Nicht zufällig sind die „Anderen“ des Romans keine heutigen Menschen, die vor Krieg, Gewalt oder Armut in ihrer Heimat flüchten. Es sind Verzweifelte, die eine schon abgeschlossene Klimakatastrophe – der von vorherigen Generationen fahrlässig verursachte oder achselzuckend hingenommene „Wandel“ – vertrieben hat.

Wenn es in „Die Mauer“ um Joseph Kavanaghs zerstörtes Verhältnis zu den eigenen Eltern geht, dann dürfen sich die noch sorglosen Bürger der Industrieländer im Jahr 2019 durchaus angesprochen fühlen. Als Vater habe er sich ausgemalt, welchen Einfluss Klimaschutz-Konflikte aufs Familienleben haben könnten, sagte Lanchester. „Das könnte innerhalb von Familien zu Brüchen führen.“

Deswegen ist „Die Mauer“ – trotz ihrer Anspielungen auf aktuelle Abschottungstendenzen – kein platter Anti-Brexit- oder Anti-Trump-Roman. Sondern vor allem ein Appell, dem Weltklima zuliebe sofort die Notbremse zu ziehen. „Es ist kalt auf der Mauer“ – so beginnt und so endet die Geschichte von Kavanagh und Hifa als Endlosschleife. Zusammen mit Lanchester kann man nur hoffen, dass der offenkundig schon zur Verfilmung vorgesehene Zukunftsentwurf des Engländers dann doch nicht Realität wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019