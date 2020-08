Umbruch im Kader ist noch nicht abgeschlossen

Der SV Waldhof Mannheim geht als frischgebackener Badischer Pokalsieger in die neue Drittligasaison. Gegen den Oberliga-Vertreter FC Nöttingen feierten die Blau-Schwarzen einen am Ende klaren und verdienten 4:1-Sieg.

Damit hat der Club vom Alsenweg einen 21 Jahre währenden Bann gebrochen und die Durststrecke in diesem Pokal-Wettbewerb beendet. Zwar hatten die Blau-Schwarzen bereits im Vorjahr den Sprung in den DFB-Pokal geschafft, dies allerdings nur nach einer Final-Niederlage gegen den bereits qualifizierten Karlsruher SC.

Der Spieler des Spiels im jüngsten Pokal-Endspiel gegen den FC Nöttingen war zweifelsohne Dominik Martinovic, der die Partie mit einem Dreierpack fast im Alleingang entschied. Überhaupt ist der gebürtige Stuttgarter und Neuzugang von der SG Sonnenhof Großaspach eine klare Verstärkung für den im Umbruch befindlichen Waldhof-Kader. Martinovic ackerte in vorderster Reihe aufopferungsvoll, zeigte große Spiel- und Lauffreude und qualifizierte sich als dreifacher Vollstrecker. „Ich fühle mich auch vorne drin sehr wohl“, gab der in der Jugend beim VfB Stuttgart und Bayern München ausgebildete Akteur nach der Partie zu Protokoll.

Im Sturm fehlen Alternativen

Im Nöttingen-Spiel ging der 23-Jährige mangels Alternativen als Stürmer ins Rennen, doch die deutlich überlegenswertere, weil effektivere Variante wäre, dass er auf der rechten Außenbahn mit dem ebenfalls lauf- und sprintstarken Jan-Hendrik Marx ein gefährliches Tandem Marke Überfallkommando bilden könnte.

Doch die Baustelle „Angriff“ blieb bei Redaktionsschluss dieser Seite noch offen, obwohl sich der derzeit noch vereinslose Mounir Bouziane im Dietmar-Hopp-Stadion im Dunstkreis seiner Ex-Mitspieler auf der Tribüne in der Sonne räkelte und sich die Wespen aus dem Gesicht fuchtelte. Direkt neben ihm saß Dorian Diring, der nach seinem Knorpelschaden im Knie nach eigenem Bekunden noch zwei bis drei Monate auf sein Comeback warten muss. Und so gilt es für die blau-schwarzen Anhänger, zum Saisonstart vor dem Fernseher zahlreiche neue Namen und Gesichter zu lernen.

Verlaat ist Seegerts neuer Partner

Einer der Konstanten ist Marcel Seegert und der ist hingegen optimistisch, dass sich das neue Gefüge bis zum Rundenbeginn formiert: „Das Team macht viel Spaß, hat tolle Charaktere und gute Fußballer. Ich denke, wir reifen schnell zu einer Einheit.“ Direkt neben sich findet Seegert nun mit Jesper Verlaat einen neuen Partner in der Innenverteidigung, nachdem der überragende Michael Schultz zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist. Der 24-jährige Sohn des früheren Bundesliga-Profis Frank Verlaat kommt mit der Empfehlung von 32 Zweitligaspielen vom SV Sandhausen an den Alsenweg. Spannend wird das Duell auf der Torlinie, wo mit dem inzwischen dienstältesten Waldhof-Spieler Markus Scholz, Neuzugang Jan-Christoph Bartels und dem in der vergangenen Spielzeit aufstrebenden Timo Königsmann drei nahezu gleichwertige Schlussmänner konkurrieren.

Weiterhin neu sind Anton Donkor, Onur Ünlücifci, Rafael Garcia, Marcel Costly und Hamza Saghiri. Sie alle dürfen sich nach dem Erfolg im Badischen Verbandspokal nun auf das mit großer Vorfreude erwartete Duell im DFB-Pokal mit dem Bundesligisten SC Freiburg freuen. „Unsere Chance gegen den SC Freiburg wird ähnlich wie letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt darin bestehen, dass wir mutig und mit Spielwitz an die Sache rangehen“, setzt Seegert auf die Leichtigkeit des Außenseiters. „Gepaart mit Einsatz und Kampfgeist werden wir dann alles für eine Überraschung geben.“

Dass diese Partie ebenso wie vorläufig auch die ersten Saisonspiele ohne Zuschauer über die Bühne gehen werden, bedauert der Routinier sehr. „Die Fans haben uns im letzten Jahr getragen. Es ist sehr schade, dass so ein Pokalspiel ohne große Kulisse stattfinden muss. Das Carl-Benz-Stadion wäre bestimmt wieder ein toller Hexenkessel geworden“, meint der Innenverteidiger. Doch mit der Heimstärke hatte es der SV Waldhof Mannheim in der letzten Saison ohnehin nicht so sehr.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020