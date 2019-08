Umbruch ist noch nicht abgeschlossen

„Wir befinden uns nach wie vor im Umbruch und brauchen einfach noch Zeit“, will Trainer Oswin Keidel keinen unnötigen Erfolgsdruck auf seine sehr junge Mannschaft ausüben, obwohl der TSV Schrozberg nur Drittletzter wurde und damit die schlechteste Platzierung seit dem Abstieg in die Kreisliga B verzeichnete.

Vor allem vor eigenem Publikum lief recht wenig zusammen, nur zwei Siegen standen in insgesamt zwölf Heimspielen neun Niederlagen gegenüber. Der Schrozberger Coach führt eine Reihe von Gründen für das schlechte Abschneiden an: „Leistungsträger haben aufgehört oder nur noch in der Reserve gespielt, fünf Jugendspieler konnten noch nicht voll eingesetzt werden, da die A-Junioren noch Priorität hatten, außerdem mussten wir uns auch erst aneinander gewöhnen. Vorne fehlt uns ein ,Knipser’, die Zahl der Aluminiumtreffer und vergebenen Chancen, auch vom Elfmeterpunkt, war rekordverdächtig“, erläutert Keidel, dessen Team sich in der Rückrunde steigerte, sich aber für ordentliche Leistungen zu selten belohnte. Fünf der sechs Niederlagen der zweiten Halbserie kamen mit einem Unterschied zustande. In der neuen Saison werden vier weitere Jugendspieler des letzten A-Junioren-Jahrgangs langsam an die erste Mannschaft herangeführt – man hofft beim Traditionsclub, wieder einen Platz im Mittelfeld erreichen zu können.

