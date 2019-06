Umstrittene Dinosaurier-Versteigerung

New York/Paris.Wer zuletzt durch den Londoner Flughafen Heathrow gelaufen ist, dem dürfte das Skelett von der Größe eines Omnibusses nicht entgangen sein. Bis unter das Dach ragten die Knochen eines uralten Dinosauriers, die dort womöglich das letzte Mal öffentlich zu sehen waren. Denn der etwa 155 Millionen Jahre alte Langhalssaurier wird am 13. Juni in Paris versteigert. Experten schätzen, dass das knapp 13 Meter lange und zu 90 Prozent komplette Skelett für einen Millionenbetrag unter den Hammer kommt. Zum Ärger einiger Wissenschaftler. Die US-amerikanische Gesellschaft für Wirbeltier-Paläontologie protestiert gegen den privaten Verkauf von Wirbeltier-Fossilien – derlei Skelette gehörten allen Menschen. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019