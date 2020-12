Umstrittener Castor-Transport

Bergstraße.Atommüll aus dem britischen Sellafield muss von Deutschland zurückgenommen werden und soll, eingeschlossen in mehrere Castor-Behälter, in das Zwischenlager in Biblis kommen. Atomkritiker gehen gegen die Pläne vor, scheitern allerdings mit juristischen Vorstößen, die den Transport verhindern sollten. Der war eigentlich schon für März geplant, wurde dann aber aufgrund des Ausbruchs der Corona-Epidemie auch in Deutschland vorerst verschoben. Im November war es dann aber doch soweit: Geschützt von umfangreichen Polizeikräften und begleitet von Protesten der Kritiker rollte der Transport, der auf dem Seeweg von Großbritannien nach Deutschland gekommen war, auf der Schiene bis an sein Ziel in Biblis. Dort wurde seine Ankunft zwar ebenfalls von Demonstranten begleitet, insgesamt aber verlief die Aktion ohne nennenswerte Zwischenfälle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020