„Unmittelbar Schönes reizt mich nicht“

Erst durch den Turner, der auf einem Mauerrest mitten in Erfurt einen spektakulären Handstand vollführt, wird die triste, schnöde Häuserarchitektur im Hintergrund zu einer passablen Kulisse. Interessierte Passanten, die durch ihre aufmerksamen Blicke die Zentrumswirkung der Schwarz-Weiß-Fotografie erhöhen, stehen für das Unkalkulierbare, für das Spontane in der Fotokunst von Gunnar Fuchs. Immer wieder kombiniert er die Atmosphäre von Straßen, Plätzen, Unterführungen oder Höfen mit Porträts von Menschen in unterschiedlichen Situationen.

Es ist ein latenter Blues, der aus den Fotografien des 61-jährigen Künstlers spricht, der seit vielen Jahren städtische Kulturveranstaltungen managt und privat in den vergangenen Jahren immer stärker seiner fotografischen Leidenschaft nachging. Dabei entstanden eine ganze Reihe origineller, aussagekräftiger Fotos, mit denen sich Fuchs für die „Off//Foto 2020“ in der Metropolregion bewarb und einen Zuschlag erhielt.Geplant war eine Ausstellung vom 17. April bis 31. Mai in Freys Scheune in der Hauptstraße in Weinheim. Wegen Corona kam sie noch nicht zustande, bleiben die Wände des Hinterhofgebäudes, das ein ideales Ambiente für die Schwarz-Weiß-Fotografien abgegeben hätte, noch leer. Es wäre die zweite Einzelausstellung von Gunnar Fuchs in Weinheim gewesen, nachdem er 2011 in „Muddy’s Club“ die Präsentation „Light meets sound“ hatte. Im Jahr 2018 war er zweimal bei Ausstellungen im Museum der Stadt Weinheim unter den Arbeitstiteln „Weinheimer Porträts“ und „Weinheim – Bilder einer Stadt“ beteiligt.

Immer nah dran

Gunnar Fuchs will mit der Kamera nah dran sein, den Dialog mit dem Protagonisten eines Fotos führen. Das gibt einigen Bildern einen reportageartigen Charakter. Er entsteht, wenn ein junger Mann im Gegenlicht einer Unterführung steht oder eine Frau an einem Flussufer vor einer alten Fabrikkulisse mit langen, übereinandergeschlagenen Beinen auf einem Sperrmüll-Sofa sitzt. Da entstehen Geschichten im Kopf des Betrachters.

„Ich versuche festzuhalten, was man sonst nicht festhalten kann“, sagt Fuchs, der schon als Student nebenbei Hochzeitsfotos für ein Fotostudio in Offenbach schoss und sich seit jeher für das Sujet interessierte.

Auch die Perspektive und der Fluchtpunkt im Bild spielen bei Gunnar Fuchs eine wichtige Rolle, verstärken die Aussage und die Wirkung. Ein Beispiel dafür liefert das Bild „Rhine Crossing“, auf dem Fuchs eine Spaziergängerin auf einer Rheinbrücke dahineilen lässt. Die Geometrie der Stahlträger, das Brückengeländer, ja sogar die feinen Zirruswolken am Himmel ziehen die Person förmlich in die Ferne, hin zu einem Punkt, den sie bald erreichen wird.

„Das unmittelbar Schöne übt auf mich fotografisch keinen großen Reiz aus. Es ist eher die Entdeckung eines Augenblicks, einer flüchtigen Szene, die scheinbar etwas Einmaliges, vielleicht auch einen Hauch Mystik in sich birgt. Das bewegt mich, auszulösen“, sagt Gunnar Fuchs. Zwischen Spontaneität, dem Effekt eines Lichteinfalls, der Geometrie von Gebäuden und Plätzen und dem überraschenden Auftauchen einer Person bewegt sich das Objektiv des Fotokünstlers.

Plötzlich werden Plätze zu Theaterbühnen, auf denen ein Stück des Lebens spielt. Gunnar Fuchs wird zum Regisseur, zum Inszenierer – mit Kalkül, dem geschulten Blick und der Offenheit für das Überraschende.

Info: Kontakt zum Künstler unter: renard@gmx.de

Dienstag, 21.04.2020