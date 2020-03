Unterstützt die Männer!

Kreis.Die Entsorgungslogistik der AVR Kommunal gibt auch in dieser angespannten Situation alles, um die Abfuhr aller Abfallbehälter im Rhein-Neckar-Kreis aufrecht zu erhalten. Aufgrund der angespannten Personalsituation wird jedoch darum gebeten, auf Beistellungen so gut es geht zu verzichten. Die Bürger sollten also derzeit möglichst nichts neben die vollen Tonnen stellen.

„Wir geben derzeit alles Menschenmögliche, damit jeder der knapp 450 000 Abfallbehälter im Kreis weiterhin geleert wird“, verspricht Gerhard Barthel, Bereichsleiter Entsorgungslogistik bei der AVR. Schon seit Donnerstag arbeitet die Abfuhr im Dreischichtsystem und beginnt bereits um 5 statt wie normalerweise um 6 Uhr.

Zusatzleistung vermindern

Um den gewohnten Service weiterhin gewährleisten zu können, appelliert die AVR Kommunal an alle Bürgerinnen und Bürger, auf Beistellungen zu verzichten. Denn gerade aufgrund der angespannten Personalsituation in Zeiten von Coronainfektionen und anderen Krankheiten, die in dieser Jahreszeit üblich sind, seien Zusatzleistungen kaum zu meistern.

Wenn das vorhandene Behältervolumen dauerhaft nicht ausreiche, könne die AVR gerne größere oder mehr Behälter zur Verfügung stellen. Eventuell sei dann auch eine Anpassung an das zulässige gebührenfreie Behältervolumen möglich. „Ansonsten bitten wir die Einwohner, Abfälle wie Papier und sperrige Kartonagen so lange auf dem Privatgrundstück zwischenzulagern, bis sich die Situation wieder etwas entspannt hat“, empfiehlt Barthel.

Die AVR Kommunal bedankt sich bei allen Mitarbeitern, die auch während der Corona-Krise dafür sorgen, dass die Abfallentsorgung im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesichert ist und schon von den frühen Morgenstunden an für die Sauberkeit unterwegs sind, und bei allen Bürgern für Verständnis und Unterstützung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.03.2020