Unterwegs im Wohnmobil

Bernd Hoyer vom Foto- und Videoklub Weinheim berichtet in einem Vortrag über eine ganz besondere Reise. Am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr zeigt er Film- und Fotoaufnahmen aus Südfrankreich im Gemeindehaus St. Marien, Forlenweg 5. Ein Roadmovie einer 2650 Kilometer langen Reise durch die Ardèche mit der wunderschönen Tarnschlucht, den märchenhaften Grotten von Aven Armand und Dargilan und einer abenteuerlichen Dampfbahnfahrt mit Halt in Wäldern aus südostasiatischen Bambus. Entlang des Canal du Midi bis in die von Kanälen durchzogene Küstenstadt Sète, auch das Venedig des Languedoc genannt, führt die Route in die Provence. Dort begeistert vor allem Kletterer und Naturliebhaber die Verdonschlucht, der Grand Canon Frankreichs. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019