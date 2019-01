UrsprünglicheJazzmusik

Der letzte Freitag im Monat gehört im Muddy’s Club traditionell den Freunden des Dixieland und New Orleans-Jazz. Am Freitag, 25. Januar, 20.30 Uhr, stehen die Musiker von „The New Orleans Four“ auf der Bühne. Der Sound der Formation ist geprägt von der treibenden, beseelten Musik des New Orleans der Vierziger- und Fünfzigerjahre. Insbesondere der Stil der verschiedenen Gruppen um den Klarinettisten George Lewis beeinflusste die Band.

Reimer von Essen, Harald Blöcher, Gerbert Bohn und Peter Hermann bilden das Quartett mit Klarinette, Tuba, Banjo und Schlagzeug. Dadurch dass die Combo in reduzierter Besetzung auftreten, haben sie deutlich mehr Spielraum als die üblichen Sieben-Mann-Bands. Aber, das Quartett muss auch ein breiteres Klangspektrum abdecken.

Daraus ergibt sich der Reiz – alles Wesentliche wollen die Instrumentalisten vereinen. Dazu gehört natürlich auch ein wenig Gesang, die ein oder andere Showeinlage und der nötige Charme, um das Publikum in den Bann zu ziehen. Die Band ist sich sicher, dank jahrzehntelanger Bühnenerfahrung, diese Aufgabe meistern zu können, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

