Ursula Hurst geht, eine Ära endet

Heppenheim.15 Jahre lang stand Dr. Ursula Hurst () im Kreiskrankenhaus Bergstraße an der Spitze der Gynäkologie und Geburtshilfe und hat sich dabei immer sowohl intern als auch nach außen für die Belange der Klinik, für die Stärkung des Bewusstseins beim Thema Frauengesundheit und für sonstige Anliegen von Frauen eingesetzt. Ende Januar wurde Hurst, der eine große fachliche und menschliche Wertschätzung ausgesprochen wurde, in den Ruhestand verabschiedet. Damit – das wurde auch bei der Feierstunde (noch vor Corona) noch einmal deutlich – ging tatsächlich eine Ära zu Ende. Wurde doch in der Amtszeit Hursts der Bereich Frauenklinik mit dem angegliederten Brustzentrum im Kreiskrankenhaus ausgebaut und zu einer festen Größe in der medizinischen Landschaft Südhessens und Nordbadens. Der große Zuspruch, den die Klinik auf diesem Fachgebiet findet, ist deshalb nicht zuletzt Ursula Hurst zu verdanken. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020