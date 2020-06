US-Präsident will Polizeibehörden stärken

Donald Trump spricht in Dallas über die Erneuerung der US-Gesellschaft. © dpa

Dallas.Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz will US-Präsident Donald Trump die Polizeibehörden stärken. Bei einem Besuch in Dallas, Texas, machte Trump deutlich, dass die Finanzmittel für die Polizei unter seiner Regierung nicht zusammengestrichen würden. „Wir müssen die Straßen dominieren“, sagte er. Trump fügte hinzu, dass dies mit „Mitgefühl“ geschehen müsse. Mit Blick auf anhaltende Proteste in der Großstadt Seattle sprach er sich für eine harte Linie aus. Damit stieß er jedoch prompt auf Gegenwehr.

Bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in vielen US- Städten gibt es zunehmend Forderungen nach einem „Defunding“ der Polizei. Gemeint ist: der Polizei die Finanzierung zu entziehen. Dahinter steht vor allem die Idee, die Budgets für die Polizei zu reduzieren und das Geld in soziale Projekte umzuleiten. Dazu sagte Trump: „Sie reden tatsächlich davon, keine Polizeikräfte mehr zu haben. Das wird mit uns nicht geschehen. Wir werden stärkere Polizeikräfte haben.“ Aus Trumps Sicht gibt es in der Polizei keinen systematischen Rassismus.

Trump sagte, seine Regierung arbeite an Plänen, damit Polizeibehörden beim Einsatz von Gewalt Standards einhielten – auch Taktiken zur Deeskalation. Minderheiten müssten besseren Zugang zu wirtschaftlicher Entwicklung erhalten. dpa

