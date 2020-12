USA helfen dem Sudan

Washington.Die USA haben den Sudan offiziell von ihrer Terrorliste gestrichen. Der Schritt stelle einen „grundlegenden Wandel in unseren bilateralen Beziehungen hin zu mehr Zusammenarbeit und Unterstützung für den historischen demokratischen Übergang im Sudan“ dar, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in einer Mitteilung. Finanzminister Steven Mnuchin sicherte dem Land im Nordosten Afrikas Unterstützung bei der Lösung seiner wirtschaftlichen Probleme zu, insbesondere bei den Bemühungen um einen Schuldenschnitt im Jahr 2021.

Unter dem autokratischen Präsidenten Omar al-Baschir war der Sudan jahrelang isoliert und wirtschaftlich am Boden. Seit dem Sturz Al-Baschirs 2019 bemüht sich die Übergangsregierung – bestehend aus einem Kabinett und einem Souveränen Rat –, die schweren wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Durch die Streichung von der Terrorliste kann der Sudan etwa leichter wieder Zugang zu Hilfen multilateraler Geberinstitutionen bekommen, etwa vom Internationalen Währungsfonds. dpa

