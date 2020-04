Mannheim.Auch in gehemmten Zeiten darf man sich an schönen Dingen erfreuen – und davon träumen, wenn wieder das pralle Leben wartet. Und Ausflüge mit der ganzen Familie und Freunden selbstverständlich sind. Gute, weil geräumige, Begleiter sind dann gefragt, so wie der neue Discovery Sport. Nicht von ungefähr einer der – mit fast einer halben Million Exemplaren – meistverkauftesten Landrover. Der mit bis zu sieben Sitzplätzen sehr variabel und (groß-)familientauglich ist.

Natürlich gehört der Discovery Sport zur gescholtenen, aber begehrten Gattung der SUV. Und damit repräsentiert er auch die Vorzüge des angenehm hohen Sitzens, der sehr guten Übersichtlichkeit und des luftigen Raumgefühls. Um den Discovery Sport fit für die Zukunft zu machen, haben die Ingenieure bei der großen Überarbeitung das Fahrzeug auf ein neues Chassis gestellt. Das bringt den Vorteil von mehr Steifigkeit mit sich – und bietet Platz für die neuerdings eingesetzte Hybridtechnik unterm Wagenboden. Das Raumangebot wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Im Testwagen ist dann auch ein 48-Volt-Starter-Generator verbaut, der bis zu 140 Newtonmeter an Kraft liefern soll. Außerdem schaltet der Verbrenner beim Ausrollen an Ampeln bereits ab 17 km/h Restgeschwindigkeit ab und speist die 0,2 kW(h)-Batterie unterm Fahrersitz. Vor allem beim Beschleunigen soll der Generator zusätzlich Schub bringen. Das ist auch der Fall – nachdem die deutliche Anfahrschwäche überwunden ist.

Beeindruckende Schalldämmug

Ansonsten zeigt sich der Vierzylinder-Diesel durchaus agil – und mit 6,6 Litern Verbrauch auch nicht allzu durstig. Beeindruckend ist die ausgezeichnete Schalldämmung, die weder das Abroll- noch das Motorgeräusch markant ins Innere dringen lässt. Und auch der Fahrtwind streicht kaum hörbar um die Karosserie. Der Nachteil: Man muss höllisch aufpassen, dass man nicht zu schnell unterwegs ist. Mobile Blitzer gibt es auch in Corona-Zeiten.

Der Begriff „Sport“ im Namen des Discovery sollte, was das Fahrwerk angeht, nicht zu genau genommen werden. Der Landrover ist ein wunderbar angenehmer und Bodenwellen glattbügelnder Reisewagen, aber kein Kurvenjäger. Hier verneigt er sich und die softe Lenkung verleitet auch nicht zu waghalsigen Aktionen in Kehren. Das muss ja nicht sein.

Die Moderne ist im Innenraum eingezogen. Auch schon der Vorgänger setzte auf elegante Nüchternheit, der neue Discovery wurde nun aber innen komplett neu gestaltet: Volldigitale Instrumente, ein Display, das direkt in die reduzierte Bedienung von Klimaautomatik und Radio übergeht, präsentieren eine junge, frische Generation an Bedienkonzepten. Verschwunden ist auch die Wählscheibe für das Automatikgetriebe, die beim Starten majestätisch aus der Mittelkonsole glitt. Hier glänzt heute ein fast schon klassischer Wählhebel.

Ohne Sitz Nummer sechs und sieben wartet im Discovery Sport ein fürstlicher Kofferraum mit fast 1000 Litern an theoretischem Volumen. Ab rund 37 000 Euro beginnt dann die große Reise mit der Familie – die hoffentlich bald wieder möglich ist.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020