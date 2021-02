Variables und vielschichtiges Grauen

Synagogen müssen geschützt werden. Wer eine Kippa trägt, muss Angst vor Beschimpfungen oder Attacken haben. Verfassungsschützer warnen vor einem steil ansteigenden Antisemitismus in Deutschland. Der Judaist Peter Schäfer nimmt mit seiner „Kurzen Geschichte des Antisemitismus“ prägnant und sachlich die Entwicklung der Judenfeindschaft von ihren Wurzeln bis in die Gegenwart unter die Lupe und erhebt den Anspruch auf einen Gesamtüberblick. Er benutzt in seiner Studie den Begriff des Antisemitismus für alle ausgeprägten Formen von Judenhass und Judenfeindschaft, auch wenn dieser aus rassistischen Motiven heraus erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde.

Schäfer beschreibt die über Jahrhunderte bestehenden, wachsenden, sich verändernden, irrationalen Vorurteile mit all ihren Auswüchsen. Er zeichnet die Geschichte von Unfreiheit, Gewalt und Verfolgung nach, die im Nationalsozialismus kulminiert und weiter andauert. Er bleibt dabei nicht ohne Mahnung. Es reiche nicht, das Eingeständnis von Versäumnissen in der Vergangenheit und das Bekenntnis zu Verbesserungen ständig zu wiederholen. „Antisemitismus ist ein variables, vielschichtiges und offenes System, das sich im Laufe seiner Geschichte ständig mit neuen Facetten anreichert und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen immer wieder neu erfindet.“

Nach wie vor präsent

Die Anfänge des Antisemitismus sieht Schäfer dabei weit vor dem Entstehen des Christentums. „Mit dem Beginn des Antisemitismus in der vorchristlichen Antike lehne ich ausdrücklich die These ab, dass es das Christentum mit seinem Vorwurf des Messias- und Gottesmordes war, das den Antisemitismus in die Welt gebracht hat.“ Der emeritierte Professor für Judaistik zeichnet anhand von Quellen vom biblischen Buch Esther, über Schriften Luthers bis in die Neuzeit und Gegenwart die Geschichte der Ressentiments, Vorurteile, Ausgrenzungen und Pogrome in Europa oder dem Nahen Osten nach. Eine neue Phase sieht Schäfer mit dem Kaiserreich 1871. „Ein entscheidender Grund dafür war die durchgehende Politisierung des Antisemitismus, die zu politischen Verbänden und Parteien mit ausgesprochen antisemitischen Zielsetzungen führte.“ Überkommene Elemente des Antisemitismus seien gebündelt und durch das vorher nur ansatzweise vorhandene Element des Rassismus verstärkt worden.

Für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Erschütterungen wurde in den Juden ein Schuldiger gefunden. Die Weimarer Republik ist der „Vorhof zu Hölle des Vernichtungsantisemitismus“ der Nationalsozialisten. „Angesichts der Folgen, die der Antisemitismus in seiner bisher schrecklichsten Form hervorgebracht hat, sollte man annehmen, dass er damit ein für alle Mal an sein Ende gekommen ist, doch nichts wäre naiver als das“, schreibt Peter Schäfer. Der Antisemitismus ist nach wie vor präsent. Ob in Deutschland, wo die Dimensionen von der Ermordung der Juden zunächst zu einem gesellschaftlichen Tabu wurden. Hier leben Elemente des traditionellen Antisemitismus wieder auf. Oder auch durch die Konflikte im Nahen Osten, in der Kritik an Israel.

Sensibilität im Israel-Umgang

„So legitim und notwendig begründete Kritik an der Politik des Staates Israel ist und so wenig sie als antisemitisch diffamiert werden darf, um die israelische Regierungspolitik gegen Kritik zu immunisieren, so bedeutet dies noch lange nicht, dass jedwede Kritik am Staat Israel legitim ist“, so Schäfer. Und weiter: Die Grenze sei überschritten, wo mit dem Staat das Judentum generell angegriffen wird. Schäfer betont: „Aus der Religion des Islam und auch seiner politischen Praxis vor dem Nahost-Konflikt lässt sich ein genuin islamischer Antisemitismus nicht begründen, ganz im Unterschied zum Antisemitismus als einem „westlichen“ Phänomen, das auch in seiner politischen Dynamik wesentlich durch das Christentum geprägt ist.“ dpa

