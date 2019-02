„Velowino“: Leder statt Latex

Am 2. Juni ist Weinheim wieder Austragungsort für die Radveranstaltung „Velowino“. Dies ist nicht nur die Radausfahrt über verschieden lange Strecken, die „Velowino“ ist gleichzeitig Treffpunkt Gleichgesinnter, Austausch, Kräftemessen als auch Markt für alte Räder, Teile und nostalgische Radklamotten. Das teilen die Veranstalter mit. Hier kann man sich und seine liebevoll gerichteten Räder präsentieren, austauschen, Ersatzteile erstehen, „alte“ Radklamotten kaufen, an den Ausfahrten teilnehmen und wer will, auch zeigen, was Fahrer und sein Lieblingsstück so drauf haben. Aus der Nachkriegszeit, historische Fahrräder, Rennräder oder Vintage-Bikes aus den 1970er – und 1980er-Jahren sind beliebt.

Alt und Jung reparieren, schrauben, polieren und stöbern auf den Flohmärkten nach passenden Teilen. Es gilt Einfachheit gegen Hightech, Leder(sattel) statt Latex, alter Charme und Wertbeständigkeit gegen Wegwerf-Mentalität. „Das pure Radfahren ist wieder „in“, erzählt Hermann Eidel, der Initiator der Veranstaltung, „die alten Räder werden gehandelt wie Oldtimer, und es macht Spaß, mit den Händen die schönen Räder wieder in Gang zu setzen.“

Natur und Kultur treffen

Neu ist dieses Jahr, dass der Verein Radsport-Rhein-Neckar (RRN) als gemeinnütziger Radsportverein die Veranstaltung durchführt. So wie in den letzten Jahren das Carl-Benz-Museum, das nicht nur sehenswerte Exponate und Modelle aus den Anfängen des Automobiles zeigt.

Wie in den letzten Jahren kann jeder teilnehmen, der auf Rädern fährt, die bereits einige Jahre auf dem Buckel haben, genauer gesagt, die älter als 1988 sind. Typisch für diese Rennräder sind die Stahlrahmen, die meist sehr filigran und zierlich wirken. Die Schalthebel sitzen am Rahmen, die freiliegenden Schalt- und Bremszüge wirken wie Ohren am Lenker. Die Lederschuhe stecken oft in Körbchen an den Pedalen. Die meisten Fahrer tragen passende Vintage-Trikots und haben nostalgische Accessoires am Rad. Alle, die schon dabei waren, wissen: Natur und Kultur treffen sich: Der Exotenwald, der Odenwald als Geo-Naturpark und geschütztes Gebiet und die alten Städte entlang der Bergstraße, vor allem Weinheim und die alte Römerstadt Ladenburg mit dem berühmten Carl-Benz-Museum. Auch das Sportliche kommt nicht zu kurz: Für jeden Schwierigkeitsgrad beziehungsweise jede Herausforderung ist etwas dabei.

Viele Teilnehmer erwartet

Mit der vierten Auflage der „Velowino“ erwarten die Veranstalter wieder viele Teilnehmer, auch aus dem benachbarten Ausland. Da der veranstaltende Verein als gemeinnütziger aufgestellt ist, geht der gesamte Überschuss der Veranstaltung an ein gemeinnütziges Projekt. Im letzten Jahr ging er an den Weinheimer Mittagstisch, der acht Wochen lang im Winter für Obdachlose und Bedürftige eine warme Mahlzeit bereithält. red

