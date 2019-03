Verborgene Schätze sind künftig wieder zu sehen

Jahrzehntelang waren sie hinter einer weißen Kalkschicht verborgen, doch bald sollen die wunderschönen Wandgemälde im Refektorium der Weinheimer Wachenburg wieder sichtbar gemacht werden. Beim traditionellen Burgfrühschoppen mit mehr als 60 Gästen stellte der Wachenburg-Ausschuss des Weinheimer Verbandes Alter Corpsstudenten (WVAC) das Projekt vor, das rund 50 000 Euro kosten wird und für das im Januar die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt worden war.

Die Wandmalerei unterteilt sich in die, durch die finanzielle Unterstützung der Münchner Corps bereits freigelegte Münchner Ecke, die die Frauenkirche und den Mönch, bekannt als das Münchner Kindl, zeigt, sowie die Friesen- und die Sachsen Ecke.

„Auf alten Fotos sind die ursprünglichen Motive zu sehen. Deshalb wissen wir, was sich dort hinter der Wandfarbe verbirgt“, so der stellvertretende Vorsitzende des Wachenburg-Ausschusses, Philipp von Wedelstädt. Die Wachenburg wurde in den letzten Jahren des zweiten Weltkrieges und auch unter amerikanischer Besatzung als Lazarett benutzt, weshalb die Wände mit einem Kalkanstrich versehen und die Wandmalerei wesentlich zerstört wurde. Der Weinheimer Architekt und Vorsitzende des Wachenburg-Ausschusses, Steffen Seiferheld, war dem Geheimnis des Refektoriums durch die alten Bilder auf die Spur gekommen.

Doch lange Zeit beschäftigte sich der Wachenburg-Ausschuss mit der Frage, ob die Wandgemälde restauriert oder rekonstruiert werden sollten. Die Entscheidung ist nun gefallen. Der Wachenburg-Beauftragte, Jan Schleicher, sagte: „Wir haben uns für den Mittelweg entschieden. Renovatio in melius, die Erneuerung zu etwas Besserem.“ Die Malereien werden auf Vliesstoff angefertigt und an den entsprechenden Wänden angebracht. Das Freilegen der Wände wurde nämlich gestoppt, da es zu große Schäden verursachen würde, so das Urteil der Experten. Außerdem sei der Hintergrund, die Pflanzenranken, so verblasst, dass kaum mehr Informationen abgelesen werden könnten. Die Rekonstruktion übernimmt der Diplom-Restaurator Ekkehard Fritz. Er verdeutlichte in seinem Vortrag seine Arbeitsweise. So werden nun die historischen Abbildungen an die Wand projeziert, um die Pausen zu den floralen Mustern und Figuren herstellen zu können.

„Unverrückbare Werte“

Die Finanzierung des aufwendigen Denkmalschutzprojektes ist noch nicht ganz abgeschlossen. „Der Förderverein hat in den vergangenen Jahren für dieses Projekt Rücklagen gebildet und im vergangenen Jahr viele Spenden erhalten, sodass dieses Projekt durch den Förderverein hälftig unterstützt werden kann. Weitere Spenden wird der Förderverein insbesondere noch für die Münchner Ecke, sowie die Friesen-Ecke erzielen müssen, um das Projekt in diesem Jahr abschließen zu können“, so von Wedelstädt.

Doch neben dem Erhalt des Alten, sei den Corpsstudenten auch der Fortschritt wichtig, wie der Vorsitzende des WVAC, Thomas Heglmeier, in seiner Rede betonte. Die Werte der Corps-Studenten seien zwar „unverrückbar“, trotzdem seien sie auch Wegbereiter des Neuen.

Traditionell nutzt auch die Spitze der Weinheimer Stadtverwaltung beim Burgfrühschoppen die Gelegenheit, wichtige politische Themen anzusprechen. Weinheims Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner sagte, man habe aktuell schwere Entscheidungen zu treffen, wie die über ein mögliches Gewerbegebiet Hintere Mult. Fetzner sprach in diesem Zusammenhang von einem Dilemma. Zwar sei der Wunsch der Bürgerinitiative zum Erhalt der Hinteren Mult als landwirtschaftliches und Naherholungsgebiet verständlich und im Grundsatz richtig. „Aber wir müssen unsere Stadt als Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Wir wollen doch keine Schlafstadt sein.“ Er habe der BI bereits frühzeitig das Gespräch angeboten, „und das sogar noch vor dem Aufstellungsbeschluss. Doch die Gespräche wurden immer wieder ausgeschlagen“, so Fetzner. Kommunikation müsse wechsel- und nicht einseitig erfolgen. „Ich hoffe also immer noch, dass wir ins Gespräch kommen“, so Fetzner abschließend.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019