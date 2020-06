„Verdienst des Trainers“

Seit Januar verstärkt Felix Magath in seiner Funktion als Fußball-Chef von „Flyeralarm“ die sportliche Kompetenz beim Drittligisten FC Würzburger Kickers. Seit Beginn der Corona-Krise war es aber still geworden um den einstigen Meister-Trainer des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg. Doch jetzt äußerte sich Magath im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten über die Lage bei den Würzburger Kickers, die Chancen auf den Aufstieg und die schon so lange diskutierte Zukunft von Trainer Michael Schiele. Dessen Chancen auf Weiterbeschäftigung stehen nun offensichtlich gar nicht so schlecht. Aber auch von einem privaten Einschnitt hatte der 66-Jährige zu berichten. mf/Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020