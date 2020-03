Verdopplung der Intensivbetten

Würzburg.Das Universitätsklinikum in Würzburg kann bei Bedarf die Zahl der Intensivbetten von 80 auf 160 erhöhen. Das sagte der Ärztliche Direktor Georg Ertl am Montag bei einer Pressekonferenz in Würzburg. Derzeit werden 14 Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, im Uniklinikum beatmet. Im Klinikum Mitte (Juliusspital) müssen vier weitere Corona-Infizierte beatmet werden.

Landrat Eberhart Nuss. appellierte mit Dr. Christian Pfeiffer, Hausarzt aus Giebelstadt und Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes für Unterfranken, alle nicht notwendigen Arztbesuche zu verschieben. Derzeit sei die Gefahr für jede Arztpraxis, dass dort ein Patient behandelt wird, der sich im Nachhinein als Corona-Infizierter herausstellt. Dann müsse die Praxis für mindestens 14 Tage geschlossen werden. „Das bedeutet ein großes Problem für die ärztliche Versorgung und damit die Menschen vor Ort“, betont Dr. Christian Pfeiffer. Wer unsicher ist, ob ein persönlicher Kontakt notwendig ist, soll sich auf jeden Fall zunächst telefonisch in der Praxis melden, erklärt Dr. Pfeiffer.

