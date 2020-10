Verhandlungen über den Brexit

Brüssel/London.Führende Europaabgeordnete sehen noch eine Chance auf Einigung über einen Handelspakt mit Großbritannien bis Ende Oktober. Dafür müsste aber in den nächsten zwei Wochen rund um die Uhr verhandelt werden, sagten die beiden Brexit-Experten David McAllister (CDU) und Bernd Lange (SPD) am Donnerstag zum EU-Gipfel in Brüssel. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte der EU ursprünglich eine Frist bis 15. Oktober für eine Einigung gesetzt, dann aber angekündigt, zunächst den zweitägigen EU-Gipfel abzuwarten, der am Freitag endet. Unterdessen demonstrierten britische Fischer mit ihren Booten auf der Themse für einen Brexit ohne Bedingungen. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020