Verschärfter Leinenzwang gefordert

Es ist für die Landwirte ein Dauerthema: frei laufende Hunde, die ihr Geschäft in den Feldern verrichten, die Hasen und Rehen hinterherjagen. Ihrer Meinung nach liegt das Problem am anderen Ende der Leine, doch die kommt in den meisten Fällen nicht zum Einsatz. Von daher, das war die Botschaft beim politischen Frühschoppen des Bauernverbandes, müsse ein verschärfter Leinenzwang her; für die Verwaltung ist das kein Thema.

Der Leinenzwang gilt derzeit für das Stadtgebiet, für Wald und Feldflur aber nicht. Konkret heißt es in der entsprechenden Polizeiverordnung: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen Hunde so an der Leine zu führen, dass andere nicht gefährdet oder belästigt werden. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.“

Für die Landwirte ist das viel zu wenig, auch Jagdpächter sehen dies kritisch. Zumindest während der Brut- und Setzzeit sollte es einen Leinenzwang geben, so der Vorschlag von Karl Bär (FDP) während des Treffens. Das alles ist verbunden mit einem Appell an die Hundebesitzer, denn viele von ihnen „sehen das Gebiet als ihr Gebiet an“, sagt dazu Susanne Tröscher von der CDU. Es fehle bei den Hundebesitzern an Einsicht, zum Teil verspüre sie eine „große Ignoranz“. Ihre Kollegin Stella Kirgiane-Efremidou setzt auf die Einsicht der Hundehalter, Günter Bäro von den Freien Wählern auf die Gemeinschaft, die bei dem Thema eventuell einwirken könne. Trotzdem ist er sich sicher: „Da kann man nicht scharf genug dagegen vorgehen.“

„Verschärfung ist kein Thema“

Doch wie könnte so etwas aussehen? Von „Bilder machen“ und „anprangern“ ist die Rede im Lauf der Diskussion, auch davon, diejenigen anzuzeigen, die ihre Hunde frei laufen lassen. So einfach ist es nicht, denn Grundlage dafür muss eine entsprechende Satzung der Stadt Weinheim sein, doch eine „Verschärfung dieser Verordnung ist im Moment kein Thema“, sagt dazu die Pressestelle der Stadt Weinheim auf Anfrage der Redaktion.

Eine solche Regelung ist die ureigene Aufgabe der Kommune, wie Uli Sckerl (GAL) feststellt, eine schärfere Gangart scheitere seiner Meinung nach schon an der dafür nötigen Kontrolle. Um das zu kontrollieren, bräuchte es im gesamten Land Baden-Württemberg zusätzlich 5000 Leute im kommunalen Ordnungsdienst.

Doch wie viele Hundehalter wären von einer solchen zusätzlichen Regelung betroffen? Diese Zahl ist nicht bekannt, sehr wohl aber, wie viele Hunde in Weinheim gemeldet sind. Zum 31. Dezember 2018 waren es nach Auskunft der Verwaltung bei der Stadt Weinheim 1879, das Steueraufkommen belief sich zum gleichen Stichtag auf etwas mehr als 209 000 Euro.

Geld, das unter anderem wieder zurückfließt, zum Beispiel in rund 40 sogenannte „Doggy-Stations“, die im Stadtgebiet aufgestellt sind. In der Anschaffung sind sie mit rund 150 Euro plus Aufbau zwar relativ günstig, aber in der Unterhaltung ziemlich aufwendig, da sie täglich kontrolliert werden müssen. Und: Ökologisch ist das nicht die beste Variante, da es sich um Plastiktüten handelt. „Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Doggy-Stations in einem Umfeld ohne jegliche soziale Kontrolle leider oft missbräuchlich genutzt werden“, heißt es dazu aus der Pressestelle.

Die Beseitigung der Verunreinigungen durch Hunde verursache weitere Kosten, die allerdings nicht separat beziffert werden könnten, da sie Teil der laufenden Straßenreinigung seien.

Ein Aspekt, der auch bei den Landwirten beleuchtet wird. Dort stellt man sich die Frage, was das kleinere Übel ist: gefüllte rote Plastikbeutel, irgendwo ins Feld geworfen, oder das „Rohmaterial“, das vor allem bei den derzeitigen Temperaturen irgendwann nur noch ein ausgetrockneter Klumpen ist. sf

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019