Versetzung bis in Gegenwart nicht bereut

Der Oberkirchenrat der evangelischen Landeskirche Baden versetzte Heinz Raulf im Januar 1971 zur Verwaltung der vakanten Pfarrei nach Bobstadt im Kirchenbezirk Boxberg – vor 50 Jahren.

Bobstadt. Freiwillig habe sich so leicht niemand nach „Badisch Sibirien“ gemeldet, wie diese Gegend gern genannt wurde – weitab von jeder größeren Stadt, so Heinz Raulf. So schlimm sei „Sibirien“ aber gar nicht gewesen. Landrat Bruno Rühl habe die neue Autobahn eröffnet und Fürst Ferdinand von Hohenlohe-Gartenstein den Arbeitskreis Schlösser und Museen Hohenlohe-Franken gegründet. Das Mozartfest in Würzburg mit der Jupiter-Symphonie im Kaisersaal der Residenz sei in einer Stunde erreichbar und die Kulturlandschaft mit Burgund vergleichbar gewesen.

Eingefrorenes Pfarrhaus

Das Pfarrhaus in Bobstadt war jener Zeit eingefroren, eine Zentralheizung sei erst einige Jahre später eingebaut worden, aber die historische Anlage mit dem schönen Garten habe ihm, so Heinz Raulf, sofort gefallen. Er wolle auch heute, nach 50 Jahren, in keinem anderen Haus der Welt wohnen.

Damals habe die Kirche noch Geld besessen, um die kleinen Pfarrstellen alle zu besetzen. Die Menschen hätten die Kirche geachtet, die Pfarrer seien seit Jahrhunderten als ehrwürdig angesehen worden.

Dekan Walter Schweikhart hatte Raulf den Rat gegeben, „die Gewohnheiten der Gemeinde zu achten“. Und die Mitglieder des Kirchengemeinderates, damals seit 1000 Jahren nur ältere Männer, sagten dem neuen Mann: „Es soll alles so bleiben wie es ist“.

Das war seinerzeit so: 400 Gemeindeglieder, jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst, Gottesdienstbesuch etwa 25 Prozent. Die Kinder waren in der Kirche ganz vorn, ihre Eltern kamen selbstverständlich auch mit zur Kirche. Die Konfirmanden waren jeden Sonntag da. Es gab auch noch zwei Jahre Christenlehre-Pflicht, die eingehalten wurde. Sofort sei dem neuen Pfarrer aufgefallen, dass Bobstadt eine singende Gemeinde sei. Das habe ihn sehr gefreut, aber da habe es gleich das erste Problem gegeben: Heinz Raulf war gelernter Organist und habe sofort erkannt, die Orgel mit pneumatischer Traktur von 1910 sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Er habe eine neue Orgel gebraucht – aber es sollte doch alles so bleiben, wie es ist.

Orgel in Öttingen bestellt

Da Raulf auch politisch gebildet war – er war Mitglied der CDU – wusste er, dass man Neuerungen am Anfang einführen müsse, später gehe es nicht mehr. Darum habe er bei Steinmeyer in Öttingen eine neue Orgel bestellt. Sie sei schon am zweiten Advent des folgenden Jahres von Dekan Walter Schweikhart eingeweiht worden. Der damalige Orgelsachverständige der Landeskirche, Professor Gerhard Wagner, habe die Disposition bestimmt. Geld habe damals keine Rolle gespielt, durch die Inflationsrate sei der Kredit aufgelöst worden.

Damals lernte Raulf, so teilt er mit, dass man in der Kirche nur etwas erreichen könne, wenn man selber Vorbild sei. Bis heute habe er alles für die Gemeinde gegeben. Das sei nie bestritten worden. Streit habe es später um die geplante Teststrecke Daimler Benz gegeben.

Bei der Wahl zum Gemeinderat der neugebildeten Stadt Boxberg 1973 wurde Raulf zufällig in den Gemeinderat gewählt. Er war eigentlich nur als Zählkandidat von Franz Dölzer eingesetzt worden, wurde gewählt und blieb 31 Jahre Mitglied des Gemeinerates.

Bei seiner Entlassung 2004 von Bürgermeister Horst Hollenbach sei er als das „grüne Gewissen“ des Gemeinderats gewürdigt worden. Was das mit der Teststrecke zu tun habe, könne man nachlesen in einer Edition von 13 Bänden und 2400 Seiten, zugänglich im Rathaus.

Ein schönes Ereignis sei für den evangelischen Pfarrer die Kirchenrenovierung für eine Million Mark gewesen, abgeschlossen 1988. Dafür habe die Gemeinde 100 000 Mark allein durch einige Kirchenfeste aufgebracht. Das wäre aber nie möglich gewesen ohne die Bauverpflichtung der evangelischen Pflege Schönau in Heidelberg, der auch das Pfarrhaus gehöre.

Ein weiterer Höhepunkt im Leben der Gemeinde sei die Restaurierung der Krone der historischen Glocke von 1367 und die Stiftung von weiteren drei Glocken gewesen: Der Glockensachverständige Dr. Klaus Hammer – seine Mutter stammte aus Bobstadt – habe die technischen Daten ausgerechnet, das nunmehr sechsstimmige Geläut eingerichtet und der Pfarrer habe bezahlt nach der Regel des heiligen Benedikts: „Dem Gottesdienst gehe nichts vor.“ Weil die Sache so gut geklappt habe, hat Raulf den Sachverständigen gleich mit nach Prag genommen, wo er für die Militsch-Kremsier-Kirche das Glockengeläut konzipierte – und Raulf hat bezahlt, desgleichen in Bjelisevac in Kroatien. Durch das Gustav-Adolf-Werk hatte Raulf Verbindung zu den evangelischen Diasporakirchen in Osteuropa.

Konzerte durchgeführt

In Zusammenarbeit mit Professor Heinz Auner und Bezirkskantor Michael Hanel fanden viele Konzerte in Bobstadt statt. Bürgermeister Horst Hollenbach gründete die Zusammenarbeit mit der Jeunesse Musicales Weikersheim. 23 Konzerte folgten in Bobstadt. Die Orgelkonzerte in Bobstadt spielte nach der Restaurierung 2014 der Professor für künstlerisches Orgelspiel, Stefan Göttelmann, von der Kirchenmusikhochschule Heidelberg, immer am Geburtstag des Pfarrers.

Das Gemeindeleben sei auch von über 180 Veranstaltungen der Volkshochschule bereichert worden, wie sich Heinz Raulf erinnert. Neben der Gemeindearbeit sei der Religionsunterricht gelaufen in den Schulen in Boxberg, Schweigern, Kupprichhausen, Krautheim und Tauberbischofsheim. Dazu sei die Arbeitszeit in der kleinen Gemeinde noch ausgefüllt worden durch Bezirksaufträge für Mission und Ökumene, das Diaspora-Hilfswerk mit dem Namen des schwedischen Königs Gustav Adolf, als Bezirksbeauftragter für die Kirchenmusik und Beratung für Orgelbau und nicht zuletzt für die Presse. Die dann noch übrige Zeit habe er beim Aufbau des Heimatmuseums und der Arbeit für das jährlich herausgebrachte Heimatheft verwendet. Als Mitglied der internationalen Gesellschaft der Orgelfreunde besuchte er 30 Orgeltagungen in Europa.

Pfarrer Heinz Raulf zieht folgendes Fazit: Das Leben sei ein Geschenk. Er gebrauche dafür gerne die Worte Martin Luthers aus dem Kleinen Katechismus: „Es war ein Geschenk aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021