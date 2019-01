Vertrauensvoller Draht zur Hausbank

Region.Ein paar Klicks und schon hat man ein Konto bei einer Onlinebank abgeschlossen. Bequem von überall unterwegs lassen sich der Kontostand überprüfen oder Überweisungen tätigen. Aber was tun, wenn man Geld langfristig anlegen oder einen Kredit beantragen möchte? Sollte dies der Fall sein, muss man sich erstmal durch die Homepage der Onlinebank klicken und dabei versuchen, das Angebot zu sichten und vor allem auch zu verstehen. Dies nimmt gerade bei Onlinebanking Unerfahrenen viel Zeit in Anspruch. Und bei Problemen bei der Finanzierung des Kredits hat man keinen direkten Ansprechpartner, mit dem man sich von Angesicht zu Angesicht austauschen kann.

Wenn man seine Bankgeschäfte hingegen mit dem Berater bei der Hausbank vor Ort regelt, hat man den Vorteil, dass man bei möglichen Änderungen nur kurz vorbeischauen oder in manchen Fällen sogar nur telefonisch Bescheid geben muss. Zudem kennen die Bankberater ihr Angebot am Besten und können einen ausführlich dazu beraten. So fällt das doch oft mühevolle Durchforsten der Onlineangebote und der Versuch, zu verstehen, was diese beinhalten, weg. Ein weiterer Vorteil der Beratung vor Ort ist, dass man später vielleicht noch aufkommende Unklarheiten direkt bereinigen kann.

Ansprechpartner in der Region

Aber nicht nur Privatpersonen profitieren von einer guten Beziehung zu ihrem Ansprechpartner. „Einen vertrauensvollen Draht zu einer Hausbank zu haben, wenn es etwa um die Aufnahme eines neuen Kredits geht, ist für mittelständische Unternehmen von besonderer Bedeutung“, betont Finanzexperte Andreas Martin. Bundesweit sind Ende März 2018 insgesamt 250 Milliarden Euro an Krediten seitens Genossenschaftsbanken an Firmenkunden ausgereicht worden, eine Steigerung von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Die Firmenkunden schätzen es, dass wir für unterschiedlichste Themen Ansprechpartner in der Region sind und aktiv Hilfestellung und Rat geben“, so Martin. Das betreffe zum Beispiel die Existenzgründung, das Unternehmenswachstum, die Digitalisierung oder die Nachfolge.

Daher sollte man es sich gut überlegen, ob man alle Finanzgeschäfte nur noch online tätigt oder nicht doch lieber auf eine Mischung setzt. Denn die Kontrolle des Kontostandes oder Überweisungen kann man beispielsweise online tätigen, aber für alles weitere ist ein Besuch bei der Hausbank zu empfehlen. djd/imp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019